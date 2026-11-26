Een auto met vijf jongeren is donderdagavond op zijn kop in een sloot beland aan de Gever in Haaren. De vier jongens en een meisje uit Oisterwijk raakten daarbij lichtgewond.

De bestuurder heeft vermoedelijk de bocht verkeerd ingeschat. Daardoor raakte de auto van de weg en belandde op zijn kop in de sloot.

De jongeren kwamen met kletsnatte kleding uit de auto. Een omstander deelde foliedekens uit om te voorkomen dat ze te veel afkoelden. Daarna werden ze naar een huis in de buurt gebracht om op te warmen.

Twee ambulances kwamen naar het huis om de jongeren te controleren. Ze bleken lichtgewond. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf gaat de auto ophalen.