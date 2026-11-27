Er heeft vrijdagochtend korte tijd een fikse brand gewoed in een opslagtank in een bedrijfshal van Tank Terminal Moerdijk. De vlammen sloegen uit de voorgevel van het pand aan de Appelweg. In de hal worden onder meer plantaardige oliën en vetten opgeslagen.

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Bij de brand kwam veel rook vrij. Het industrieterrein werd afgesloten. Rond vijf uur vrijdagochtend kwam de eerste melding van de brand binnen, waarna de brandweer massaal uitrukte. De melding werd gelijk opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Met zeven tankautospuiten en twee hoogwerkers werden de vlammen bestreden. Onder meer brandweereenheden uit Lage Zwaluwe en Zevenbergen werden opgeroepen om te helpen bij het blussen.

Rook

Nadat de brandweer begon met blussen, namen de uitslaande vlammen vrij snel af, meldt een 112-correspondent. Een paar vrachtwagenchauffeurs, die in de buurt stonden geparkeerd, kon hun vrachtwagens nog op tijd verplaatsen.

Rond kwart voor zeven was de brand onder controle. De brandweer doet onderzoek naar wat er heeft gebrand.

Het dorp Moerdijk had geen last van de rook. Door de windrichting bleef het dorp buiten de rook.