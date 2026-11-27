Bewoners in en rond de Hallenweg in Eindhoven hebben sinds vanochtend te maken met een waterstoring door een lekkage. Het waterbedrijf Brabant Water is aan het werk om het probleem op te lossen. Door de storing kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Naar verwachting is het probleem rond kwart voor twaalf verholpen.

Gevonden voor jou

De waterstoring begon vanochtend rond kwart over zeven en treft een deel van de Hallenweg en de directe omgeving. Brabant Water, het bedrijf dat drinkwater levert en het leidingnet beheert, meldt dat het probleem is veroorzaakt door een lekkage. Bij een lekkage stroomt water uit een kapotte of lekkende leiding.

Door de storing kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water minder hard stroomt (lage waterdruk) of dat het water bruin of troebel is. Het waterbedrijf verwacht dat de storing rond kwart voor twaalf is opgelost.