Zes Belgische gemeenten zitten met de handen in het haar. Steeds meer arbeidsmigranten die in Brabant werken, worden net over de grens ondergebracht. En dat zorgt voor flinke problemen. De grensgemeenten in Vlaanderen blijven zitten met slechte woonomstandigheden en overlast door geparkeerde auto's, afval en lawaai. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer en het Belgische onderzoeksplatform Apache.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Belgische gemeenten als Turnhout, Essen, Genk en Kinrooi trekken aan de bel. Sinds een jaar of vijf zien ze dat steeds meer huizen worden opgekocht of gehuurd door Nederlandse particulieren en bedrijven. Via uitzendbureaus worden vervolgens groepen voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten in de huizen ondergebracht, zo schetst Pointer. Voor de Belgische gemeenten is het duidelijk. Zij krijgen de lasten, maar niet de lusten van het Nederlandse bedrijfsleven. De meeste arbeidsmigranten werken in Brabant, bijvoorbeeld in de tuinbouw, de vlees- of bouwsector of bij bedrijven als bol.com. Om hoeveel woningen het precies gaat, is niet duidelijk. Arbeidsmigranten schrijven zich namelijk lang niet altijd in bij de gemeente. Honderden kamers vol arbeidsmigranten

Alleen al in Turnhout gaat het om zo'n tweehonderd locaties waar arbeidsmigranten wonen. Volgens een schatting gaat het om ongeveer vijfhonderd kamers, waarin vaak meer dan één persoon verblijft.

"Daarnaast moet je eigenlijk ook nog caravans, garages, woonunits, en loodsen die zijn omgebouwd tot woning meetellen”, vertelt Annemie de Boye van ARIEC, een samenwerkingsverband tussen Belgische gemeenten. En de leefomstandigheden zijn lang niet altijd om over naar huis te schrijven, schetst De Boye. “Een typisch voorbeeld is een villa uit de jaren zeventig, die er van buiten oké uitziet, maar al 20 jaar niet meer onderhouden is. Eenmaal binnen blijkt er geen warm water te zijn, of is er door slechte verwarming gevaar op koolmonoxidevergiftiging.” Overlast

Volgens de Belgische gemeenten zorgt de toestroom voor flinke problemen in de grensregio. Zo neemt de druk op de woningmarkt voor Belgische gezinnen toe. Ook klagen bewoners over geluidsoverlast en stank door afval. Dat komt onder meer doordat veel arbeidsmigranten met te veel mensen op te weinig vierkante meters wonen. “Er rijden hier heel wat busjes rond met een Nederlandse nummerplaat die arbeidsmigranten komen ophalen om over de grens te gaan werken”, vertelt Kelly Verheyen, wethouder wonen van de gemeente Turnhout. “Wij vermoeden dat er regelmatig misbruik wordt gemaakt van verschillen in wetgeving tussen Vlaanderen en Nederland.” Toch blijkt het knap lastig om misstanden op te sporen en aan te pakken, vertelt Verheyen. "We moeten regelmatig heel wat tijd investeren om te kijken welke firma daarachter zit. Dat is echt speurwerk, detectivewerk bijna om achteraan te gaan.”

Verdienmodel

Volgens Pointer is het huisvesten van arbeidsmigranten over de grens een lucratief verdienmodel voor uitzendbureaus. De huizenprijzen in België liggen lager, terwijl arbeidsmigranten vaak flink meer huur betalen dan gewone huurders. “De woningen in België zijn goedkoop, en ruimer. Lage investeringen, hoge opbrengsten. Het is een economisch principe", zegt een directeur van een uitzendbureau tegen Pointer. Ook bol.com bevestigt dat het arbeidsmigranten in België onderbrengt. Het bedrijf gaat niet in op de verwijten van de Belgische gemeenten.