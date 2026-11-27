De gemeente Geertruidenberg en Rialto Vastgoedontwikkeling hebben een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Schonckplein. De plannen omvatten een nieuwe supermarkt, 30 appartementen en ruimte voor commerciële en maatschappelijke functies.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 17 november is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van het Schonckplein in Geertruidenberg. De gemeente en Rialto Vastgoedontwikkeling hebben een anterieure overeenkomst ondertekend, waarmee ze samen aan de slag gaan met de plannen voor het plein.

Een van de grote veranderingen is de verplaatsing van de huidige PLUS-supermarkt naar de locatie van de sporthal. Hier komt een nieuwe supermarkt met daarboven 30 appartementen. De huidige locatie van de supermarkt wordt deels gesloopt en opnieuw ingericht met ruimte voor centrumfuncties zoals winkels en maatschappelijke voorzieningen.

Woningen voor verschillende doelgroepen

Boven de nieuwe supermarkt worden appartementen gebouwd, variërend van 52 tot 90 vierkante meter. Zeventig procent van deze woningen valt binnen het betaalbare segment, wat inspeelt op de lokale vraag naar betaalbare woonruimte.

De herontwikkeling van het Schonckplein richt zich daarnaast op het versterken van de levendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Naast de woningen en supermarkt komen er ook aanvullende functies die het plein een nieuw impuls moeten geven.

Toekomstbestendig centrum

De gemeente en Rialto Vastgoedontwikkeling werken samen aan een toekomstbestendig plein dat wonen, winkelen en ontmoeten combineert. Het project moet bijdragen aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van Geertruidenberg. Verdere stappen in de ontwikkeling worden binnenkort gezet.