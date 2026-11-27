In Asten is vrijdagochtend een stroomstoring begonnen. De storing startte om twaalf minuten over acht en treft een deel van postcodegebied 5721. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Naar verwachting is de storing rond kwart over twaalf opgelost.

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De netbeheerder is bezig om de storing in Asten te verhelpen. Het probleem begon vrijdagochtend om twaalf minuten over acht. Volgens de planning wordt de stroomvoorziening rond kwart over twaalf hersteld. Hoeveel adressen getroffen zijn, is nog niet duidelijk.

De storing treft een deel van postcodegebied 5721 in de gemeente Asten. De oorzaak van het probleem is niet bekend.