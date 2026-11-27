In Haaren is vrijdagochtend rond half negen een lekkage ontstaan in en rond de Burg. De Ruyterstraat. Je kunt hierdoor last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat het probleem vrijdagmiddag rond één uur is verholpen.

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Het gaat om een lekkage, waarbij een waterleiding kapot of lek is, waardoor er water uit de leiding stroomt. De storing treft een deel van de Burg. De Ruyterstraat en de directe omgeving in Haaren, gemeente Oisterwijk.

Brabant Water, het waterbedrijf dat in deze regio het drinkwater levert en de leidingen beheert, is bezig met het herstel. Totdat de storing is opgelost, kun je mogelijk geen water hebben, bruin water uit de kraan zien of merken dat er minder hard water uit de kraan komt door lage waterdruk.