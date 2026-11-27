Vught staat met een rapportcijfer van 6,9 op de tweede plaats van de landelijke ranglijst voor wc-vriendelijkheid. De gemeente is daarmee ook de best scorende van Noord-Brabant. De Maag Lever Darm Stichting publiceerde de lijst op 19 november, Wereld WC Dag.

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De ranglijst is samengesteld op basis van gegevens uit de WC Wijzer-app. Hierbij wordt gekeken naar het aantal openbare toiletten, de toegankelijkheid ervan en hoe eenvoudig ze te vinden zijn. Voor veel mensen is een toegankelijk toilet belangrijk, zoals ouderen, gezinnen met kleine kinderen en mensen met een medische aandoening.

Vught steeg dit jaar één plek op de lijst en scoort nu een 6,9. Daarmee laat de gemeente alle andere Brabantse gemeenten achter zich. De ranglijst benadrukt het belang van voldoende openbare toiletten, die voor sommige mensen het verschil maken tussen thuisblijven en eropuit gaan.

De WC Wijzer-app biedt een overzicht van duizenden openbare en opengestelde toiletten in Nederland. Deze app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store en helpt gebruikers snel een toilet in de buurt te vinden.

Eigenaren van winkels, horecazaken of andere organisaties kunnen hun toilet aanmelden via de WC Wijzer-app.