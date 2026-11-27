In Ulvenhout is vrijdagochtend een waterstoring ontstaan door een lekkage rond de Pennendijk. Je kunt last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond kwart over één 's middags is verholpen.

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De waterstoring in Ulvenhout treft de Pennendijk en directe omgeving. Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat de storing vrijdagochtend rond kwart voor negen is ontstaan door een lekkage. Door de storing kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing vrijdagmiddag rond kwart over één is opgelost. Tot die tijd kunnen er nog problemen zijn met de watervoorziening in het getroffen gebied.