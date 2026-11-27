Inwoners van Hilvarenbeek kunnen op 12 december dorpsgenoten verrassen met oliebollen. De actie wordt georganiseerd door dorpsondersteuners uit alle kernen van de gemeente.

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In de gemeente Hilvarenbeek wordt zaterdag 12 december een oliebollenactie gehouden. Dorpsondersteuners uit de verschillende kernen organiseren deze actie, waarbij inwoners een dorpsgenoot kunnen verrassen met oliebollen.

De actie richt zich op mensen die iets extra's verdienen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die veel voor anderen doet, altijd klaarstaat of een steuntje in de rug kan gebruiken. Iedereen in de gemeente kan worden aangemeld.

Aanmelden tot 7 december

Inwoners kunnen tot maandag 7 december iemand opgeven voor de oliebollenactie. De naam en het adres van de persoon die je wilt verrassen, worden doorgegeven aan de dorpsondersteuner van de juiste kern.

De actie is bedoeld om in de feestmaand december iets lekkers te brengen en aandacht te geven aan mensen die dat verdienen. De oliebollen worden op zaterdag 12 december bezorgd.