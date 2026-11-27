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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Lithoijen
• Aangepast
De stroomstoring in Lithoijen, gemeente Oss, is vrijdagochtend opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds twee minuten over half negen zonder stroom door graafschade. De storing eindigde om kwart voor elf.
De storing ontstond door graafschade, waarbij een kabel beschadigd raakte. Dit gebeurde vrijdagochtend in een deel van postcodegebied 5396.
De netbeheerder had verwacht de storing rond twaalf uur op te lossen, maar dat lukte eerder. De getroffen adressen hebben sinds kwart voor elf weer stroom.
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