Het is 44 jaar geleden dat Guus Wesselink leiding gaf aan het politieonderzoek naar de ontvoering van Toos van der Valk. Toch schiet hij nog altijd vol als hij vertelt over de druk die de ontvoerders op de familie uitoefenden. Drie weken lang moest hij het hoofd koel houden, terwijl het leven van Toos op het spel stond. Hij schakelde zelfs een psychiater in om zijn eigen functioneren in de gaten te houden.

In de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank blikt Wesselink terug op een van de meest bijzondere onderzoeken uit zijn carrière. Op 27 november 1982 werd Toos ontvoerd uit haar woning in Nuland. Wesselink besefte al snel dat hem een zware tijd te wachten stond. Hij haalde daarom een psychiater bij zijn onderzoeksteam. Niet alleen om het gedrag van de ontvoerders te analyseren, maar ook om hemzelf in de gaten te houden. "Ik wist bij god niet wat er met een ontvoering op me af zou komen, maar dat het veel zou zijn, daar was ik me in het begin al wel degelijk van bewust." De psychiater moest erop toezien dat Wesselink fris genoeg bleef om goede beslissingen te nemen.

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"Jij hebt ervoor gezorgd dat Toos niet meer leeft."

Een van de moeilijkste momenten brak aan toen de eerste poging om het losgeld te overhandigen mislukte. De ontvoerders belden met de mededeling dat ze Toos hadden vermoord, omdat de politie zich met de overdracht had bemoeid.

De man van Toos - Gerrit van der Valk - en zijn broer riepen Wesselink ter verantwoording. "Jij hebt ervoor gezorgd dat Toos niet meer leeft", kreeg hij te horen. Ook binnen het politieteam was er verdeeldheid. Sommigen geloofden dat de ontvoerders bluften, anderen hielden er serieus rekening mee dat Toos was vermoord. Zes dagen lang lieten de ontvoerders niets meer van zich horen. Ondertussen had Wesselink ook te maken met de enorme belangstelling van de media. Het Brabants Dagblad hielp de politie door de eerste twee dagen niet over de ontvoering te publiceren. Maar toen het nieuws eenmaal bekend was, werd de belangstelling massaal. Journalisten lagen volgens Wesselink zelfs met richtmicrofoons in de struiken om zijn teamvergaderingen af te luisteren. Hij verplaatste zijn team naar een andere plek. De ontvoerders eisten ondertussen dat de journalisten bij de villa van de familie Van der Valk in Nuland zouden vertrekken. Uiteindelijk wist de politie afspraken te maken met de pers om Toos niet verder in gevaar te brengen.

"Ik heb het er nog moeilijk mee."