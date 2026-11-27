Het is bibberen, glibberen en krabben geblazen in Brabant. In de nacht van donderdag op vrijdag daalde het kwik plaatselijk tot 7 graden onder nul. Volgens weerman Floris Lafeber stevenen we zelfs af op een kouderecord. Maar de dooi is inmiddels in aantocht. "Dan zijn we de winterkou eventjes kwijt."

Ook vrijdagochtend blijft het krabben geblazen voor wie de weg op moet. "De temperatuur ligt rond elf uur nog onder het vriespunt en het krabbelt heel geleidelijk op tot een maximum van 1 à 2 graden", zegt Lafeber.

"Momenteel zijn we op ramkoers om de koudste november sinds het begin van de metingen vast te leggen", zegt Floris Lafeber van Weerplaza. "Het was afgelopen nacht dan ook een bijzonder koude nacht in Brabant met minimum temperaturen beneden de -7 graden. In het noorden en oosten van het land zelfs -8. Dat is toch wel opmerkelijk."

Koude nacht

Gelukkig krijgt de zon vrijdag opnieuw ruim baan. Wel staat er een zwakke tot matige wind. "Die laat het wel kouder aanvoelen."

Maar wie afgelopen nacht stond te klappertanden als een naaktkat op een ijsvlakte, moet nog heel even volhouden. Ook de nacht van vrijdag op zaterdag belooft allesbehalve een 'zwoele zomernacht' te worden, zoals een zanger uit Grave het zou verwoorden. "Het gaat weer op grote schaal vriezen met temperaturen tussen de -3 en -6", zegt Lafeber. "Zaterdag is er nog één koude dag in Brabant."

Gladheid

Het weekend trapt dan ook af met temperaturen onder het vriespunt. In de loop van zaterdag is er kans op sluierbewolking, maar het blijft grotendeels droog. Helemaal zonder verrassingen verloopt de dag niet. "Aan het einde van de middag kan er vanuit het westen motregen komen. Dan vriest het ook aan de grond, dus dat zou voor gladheid kunnen zorgen."

Zondag komt er een omslag in het weer en kunnen de handschoenen langzaamaan weer de kast in. Vanuit het westen trekken steeds meer wolken onze provincie binnen en volgen er buien. Maar ook dan is het nog even oppassen geblazen. "Omdat de grond nog behoorlijk koud is zou dat dan ook voor gladheid kunnen zorgen."

De temperaturen kruipen ondertussen geleidelijk omhoog. De echte kou lijkt daarmee voorlopig verleden tijd. "Na het weekend zijn we die winterkou dan ook echt eventjes kwijt."