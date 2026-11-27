Zes dagen lang dacht de familie Van der Valk dat Toos vermoord was
Gerrit van der Valk was een zakenman die gewend was om alles voor elkaar te krijgen. Maar toen zijn vrouw Toos in 1982 werd ontvoerd, kon hij niets doen. Hij wilde 's avonds niet eens meer zijn kostuum uittrekken, zodat hij direct in actie kon komen als dat nodig was. De grootste nachtmerrie van de familie werd bijna werkelijkheid toen de ontvoerders belden met de mededeling dat ze Toos hadden vermoord. Daarna bleef het zes dagen stil.
Het is een kant van Gerrit van der Valk die weinig mensen kenden. Schrijfster Elle van Rijn sprak Toos en haar familie uitgebreid voor haar boek Mijn ontvoering. In de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank vertelt Elle over de machteloosheid van de familie tijdens de drie weken dat Toos gevangen werd gehouden.
Als Gerrit op 27 november 1982 wakker wordt in zijn villa in Nuland, ligt zijn vrouw niet naast hem. In eerste instantie is er nog ongeloof bij de familie. De kinderen hopen dat er sprake is van een misverstand. Maar al snel wordt duidelijk dat hun moeder is ontvoerd.
De kinderen van Gerrit en Toos willen niet machteloos thuis blijven zitten. Ze gaan zelf achter tips aan en schakelen iemand met een wichelroede in.
Guus Wesselink, die leidinggeeft aan het politieonderzoek, begrijpt die behoefte om iets te doen. Hij besluit een ervaren rechercheur bij de familie onder te brengen. Die moet de schakel vormen tussen de familie en de politie, maar ook de acties van de kinderen in goede banen leiden.
"Ze waren natuurlijk heel erg boos, maar vooral heel erg bang dat ze echt vermoord was."
De rechercheur probeert te voorkomen dat de kinderen zichzelf of hun moeder in gevaar brengen. Tegelijkertijd krijgt hij van Wesselink de ruimte om de familie niet bij alles tegen te houden. "Je kunt je levendig voorstellen dat mensen actie willen, dat die kinderen actie willen", vertelt Wesselink.
Na twaalf dagen lijkt er een einde te komen aan de onzekerheid. Schoonzoon Joep gaat op pad om het losgeld te overhandigen. Maar de overdracht mislukt. De ontvoerders zeggen dat de politie zich ermee heeft bemoeid. En dat klopt, want de politie volgt al zijn stappen.
Dan volgt het telefoontje waarvoor iedereen vreest: de ontvoerders zeggen dat ze Toos hebben vermoord.
Gerrit en zijn broer zijn woedend op de politie. Ze houden onderzoeksleider Wesselink verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Van Rijn begrijpt die boosheid. "Ze waren natuurlijk heel erg boos, maar vooral heel erg bang dat ze echt vermoord was."
"Dit was hij niet gewend, om niet aan het stuur te zitten. Dus hij kon niks."
Ook bij de politie bestaat twijfel over de vraag of Toos nog leeft. De ontvoerders laten vervolgens zes dagen niets meer van zich horen.
Van Rijn schetst een beeld van een man die gewend is met wilskracht en doorzettingsvermogen zijn problemen op te lossen. Maar nu is hotelbaas Gerrit volledig afhankelijk van anderen. "Dit was hij niet gewend, om niet aan het stuur te zitten. Dus hij kon niks."
De man die naar buiten toe altijd zo sterk overkwam, is volgens de schrijfster in die weken een kwetsbare en diepverdrietige echtgenoot. Hij wil zelfs zijn kostuum niet meer uittrekken als hij gaat slapen, omdat hij meteen in actie wil kunnen komen.
Na zes dagen nemen de ontvoerders opnieuw contact op. Er komt een nieuwe kans om het losgeld te overhandigen. Dit keer moet Marijke, de dochter van Toos, het geld brengen.
De ontvoerders hebben haar bewust uitgekozen omdat ze zelf twee kinderen heeft. Ze verwachten dat ze daardoor geen risico's zal nemen. Volgens Van Rijn is Marijke helemaal niet geschikt voor die rol, maar voelt ze dat ze geen andere keuze heeft. Het is misschien wel de laatste kans om haar moeder vrij te krijgen.
Marijke gaat uiteindelijk samen met haar man Harry op pad. Dit keer lukt de overdracht wel. Op 17 december 1982, drie weken na haar ontvoering, belt Toos aan bij een huis in Eindhoven. Ze is vrij.
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