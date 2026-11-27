Op donderdag 3 december organiseert de Huiskamer in Beek en Donk de Laarbeekse Koffietafel. Inwoners kunnen van 11.45 tot 13.30 uur samen genieten van lokale lekkernijen. Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig.

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De Huiskamer in Beek en Donk staat deze maand in het teken van ontmoeting. Het Ontmoetingscentrum biedt inwoners de kans om elkaar te ontmoeten, ontspannen en verbondenheid te ervaren. De activiteit op donderdag 3 december sluit hierop aan met een feestelijke editie van De Ontmoetingskeuken.

Wat is de Laarbeekse Koffietafel?

De Laarbeekse Koffietafel draait om samenkomst en gezelligheid. Aan een mooi gedekte tafel kunnen deelnemers genieten van lokale lekkernijen, bereid door vrijwilligers uit de gemeente. De activiteit biedt ruimte voor gesprekken, het leggen van nieuwe contacten en het delen van verhalen.

Praktische informatie

De Laarbeekse Koffietafel vindt plaats op donderdag 3 december van 11.45 tot 13.30 uur in de Huiskamer van het Ontmoetingscentrum. Het evenement is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via een e-mail naar de organisatie.

De Huiskamer is een plek waar inwoners van Laarbeek elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan verschillende activiteiten. De Maand van de Huiskamer benadrukt het belang van verbinding binnen de gemeenschap.