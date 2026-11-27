Sportverenigingen in Heeze-Leende kunnen gratis hulp krijgen van een energiecoach. De coach helpt bij het verduurzamen van accommodaties en het verlagen van energiekosten. Clubs ontvangen een adviesplan dat aansluit bij hun situatie. Dit is onderdeel van de Energiecoachregeling van NOC*NSF.

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Sportclubs met een eigen accommodatie in Heeze-Leende kunnen gratis gebruikmaken van een energiecoach. Deze ondersteuning is bedoeld om verenigingen te helpen hun energieverbruik te verminderen en hun accommodatie duurzamer te maken. Het initiatief maakt deel uit van de Energiecoachregeling van sportkoepel NOC*NSF.

De energiecoach brengt eerst het energieverbruik van de sportaccommodatie in kaart. Daarna voert hij een energielabelscan uit, waarmee de huidige situatie wordt geanalyseerd. Op basis van deze gegevens stelt de coach een adviesplan op dat specifiek is afgestemd op de vereniging.

Wat doet de energiecoach?

De energiecoach biedt hulp bij verschillende stappen. Hij helpt onder andere met het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het ontdekken van besparingsmogelijkheden en het kiezen van passende verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast maakt hij de vervolgstappen concreet en behapbaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van zonnepanelen of het aanvragen van subsidies.

Door gebruik te maken van deze gratis ondersteuning kunnen sportverenigingen niet alleen besparen op hun energiekosten, maar ook werken aan een toekomstbestendige accommodatie. De regeling is een kans om als club duurzamer te worden zonder grote investeringen vooraf.

Sportverenigingen in Heeze-Leende worden aangemoedigd om zich aan te melden voor deze regeling. Meer informatie over de Energiecoachregeling en het aanvragen van een coach is te vinden op de website van NOC*NSF.