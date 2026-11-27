Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Wat betekent dit voor jouw energierekening? Op dinsdag 15 december is er een informatieavond in Maarheeze.

Gevonden voor jou

De salderingsregeling, waarmee je de stroom die je teruglevert met zonnepanelen kunt wegstrepen tegen de stroom die je afneemt, komt per 1 januari 2027 te vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor je energiekosten. Tijdens een informatieavond in Maarheeze worden de veranderingen en mogelijke oplossingen besproken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Cordaad Welzijn en vindt plaats in De Smeltkroes aan Kijkakkers 1. Energiecoaches geven uitleg over onderwerpen als terugleververgoedingen, energiecontracten, slim stroomverbruik en de inzet van thuisbatterijen. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.

Vragen stellen aan experts

Na de presentatie is er ruimte om persoonlijk in gesprek te gaan met de energiecoaches en medewerkers van de gemeente. Bezoekers kunnen vragen stellen die specifiek relevant zijn voor hun eigen situatie.

Deelname aan de informatieavond is gratis. Aanmelden is mogelijk, maar niet verplicht. Meer informatie over de bijeenkomst kun je vinden via de gemeente Cranendonck.