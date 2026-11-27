In Tilburg zitten sinds vrijdagochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om zes minuten voor tien en naar verwachting is deze vrijdagmiddag rond twee uur opgelost.

Gevonden voor jou

De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Tilburg. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.

De storing treft een deel van postcodegebied 5022. Het gaat om minder dan 100 adressen. De verwachting is dat de storing rond twee uur vrijdagmiddag voorbij is.