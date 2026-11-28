Zo hielpen een gebakje en zwart jurkje bij de zoektocht naar ontvoerde Toos
Een papiertje onder een gebakje en een opmerking over een zwart jurkje. Het lijken nikszeggende details, maar tijdens de ontvoering van Toos van der Valk in 1982 blijken ze van grote waarde. Drie weken lang verzamelt Toos informatie over de plek waar ze wordt vastgehouden, zonder dat haar ontvoerders het doorhebben. Een dag na haar vrijlating helpt ze de politie al bij het terugvinden van die plek.
Als op 27 november 1982 vier gemaskerde mannen de villa van Gerrit en Toos van der Valk in Nuland binnenkomen, denkt Toos in eerste instantie dat haar zoons een grap met haar uithalen. Pas als ze wordt bedreigd, beseft ze dat het menens is.
Toch schreeuwt ze niet. Haar man Gerrit ligt boven te slapen en Toos is bang dat er slachtoffers zullen vallen als hij wakker wordt en zich met de situatie bemoeit.
"Ze heeft zich eigenlijk opgeofferd op dat moment", vertelt schrijfster Elle van Rijn in de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank. Voor haar boek Mijn ontvoering sprak ze Toos uitgebreid over wat haar is overkomen.
Alles onthouden
Ook tijdens de rit naar de plek waar ze gevangen wordt gehouden, blijft Toos opmerkelijk scherp. Ze telt lantaarnpalen, probeert verkeersborden te lezen en onthoudt zoveel mogelijk van de route die de ontvoerders afleggen.
Eenmaal aangekomen wordt ze vastgehouden in een appartement in Brussel. Daar staat in een kamer een tentje voor haar klaar. Met haar enkel wordt ze vastgeketend aan verwarmingsbuizen.
Toos blijft de informatie die ze verzamelt in haar hoofd herhalen, zodat ze die niet vergeet. "Ik vind het ontzettend knap dat ze dat gedaan heeft", vertelt Guus Wesselink, die destijds leidinggaf aan het politieonderzoek. "We hebben daar ontzettend veel aan gehad later in het onderzoek."
Een gebakje van de ontvoerders
Op een dag krijgt Toos van haar ontvoerders een gebakje. Ze ontdekt iets wat de mannen kennelijk over het hoofd hebben gezien: op het papiertje onder het gebakje staan de naam en het adres van de bakker.
Toos leest wat er op het papiertje staat en legt het gebakje er weer bovenop. Ze laat haar ontvoerders niet merken dat ze iets heeft gezien.
Volgens Wesselink heeft die informatie enorm geholpen bij het terugvinden van het appartement waar Toos werd vastgehouden.
De boodschap van het zwarte jurkje
Ook op een ander cruciaal moment tijdens haar ontvoering weet Toos belangrijke informatie door te geven. Nadat een eerste poging om het losgeld te overhandigen is mislukt, laten de ontvoerders dagenlang niets van zich horen. De familie vreest dat Toos niet meer leeft.
Als er uiteindelijk weer contact is, moet Toos een boodschap inspreken voor haar dochter Marijke. Aan het einde zegt ze dat ze, als ze weer vrij is, samen gaan winkelen voor een zwart jurkje.
Marijke begrijpt de boodschap. Moeder en dochter hadden eerder samen een zwart jurkje gekocht in Brussel. Toos heeft daarmee een aanwijzing gegeven over waar ze wordt vastgehouden.
"Het ontroert me bijna", zegt Van Rijn over dat moment. Volgens de schrijfster was het niet alleen een aanwijzing voor de familie, maar ook een manier om haar dochter gerust te stellen. Marijke moest namelijk het losgeld gaan overhandigen.
Terug naar de plek van haar gevangenschap
Op 17 december 1982 komt Toos vrij. De volgende dag helpt ze de recherche al bij het terugvinden van de plek waar ze drie weken gevangen heeft gezeten.
Samen met rechercheurs gaat Toos terug naar Brussel. Met de informatie die ze tijdens haar gevangenschap heeft onthouden, wordt uiteindelijk het appartement teruggevonden. Toos gaat er zelf naar binnen.
Wesselink heeft nog altijd grote bewondering voor haar optreden. Dat iemand onder zulke omstandigheden zo scherp kan blijven, noemt hij ‘vrij uniek’.