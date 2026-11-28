Een papiertje onder een gebakje en een opmerking over een zwart jurkje. Het lijken nikszeggende details, maar tijdens de ontvoering van Toos van der Valk in 1982 blijken ze van grote waarde. Drie weken lang verzamelt Toos informatie over de plek waar ze wordt vastgehouden, zonder dat haar ontvoerders het doorhebben. Een dag na haar vrijlating helpt ze de politie al bij het terugvinden van die plek.

Als op 27 november 1982 vier gemaskerde mannen de villa van Gerrit en Toos van der Valk in Nuland binnenkomen, denkt Toos in eerste instantie dat haar zoons een grap met haar uithalen. Pas als ze wordt bedreigd, beseft ze dat het menens is. Toch schreeuwt ze niet. Haar man Gerrit ligt boven te slapen en Toos is bang dat er slachtoffers zullen vallen als hij wakker wordt en zich met de situatie bemoeit. "Ze heeft zich eigenlijk opgeofferd op dat moment", vertelt schrijfster Elle van Rijn in de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank. Voor haar boek Mijn ontvoering sprak ze Toos uitgebreid over wat haar is overkomen.

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Ook tijdens de rit naar de plek waar ze gevangen wordt gehouden, blijft Toos opmerkelijk scherp. Ze telt lantaarnpalen, probeert verkeersborden te lezen en onthoudt zoveel mogelijk van de route die de ontvoerders afleggen. Eenmaal aangekomen wordt ze vastgehouden in een appartement in Brussel. Daar staat in een kamer een tentje voor haar klaar. Met haar enkel wordt ze vastgeketend aan verwarmingsbuizen. Toos blijft de informatie die ze verzamelt in haar hoofd herhalen, zodat ze die niet vergeet. "Ik vind het ontzettend knap dat ze dat gedaan heeft", vertelt Guus Wesselink, die destijds leidinggaf aan het politieonderzoek. "We hebben daar ontzettend veel aan gehad later in het onderzoek."