De stroomstoring in Venhorst is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vrijdagochtend zonder stroom door graafschade aan een kabel. De storing begon om acht minuten voor negen en was verholpen rond elf uur.

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De stroomstoring in Venhorst, een kern in de gemeente Boekel, werd veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden raakte een kabel beschadigd, waardoor een deel van postcodegebied 5428 getroffen werd.

De netbeheerder had verwacht de storing rond half één op te lossen, maar dat lukte eerder. De getroffen huishoudens hadden vanaf vrijdagochtend weer stroom rond elf uur.