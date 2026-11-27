Een automobilist is donderdagavond op de vlucht geslagen voor de politie. De bestuurder reed met snelheden ruim boven de 100 kilometer per uur door het centrum van Den Bosch. Tijdens de dollemansrit veroorzaakte de verdachte meerdere aanrijdingen en een voetganger moest wegspringen om niet geraakt te worden.

Agenten wilde een algemene verkeerscontrole doen bij de automobilist, maar die had daar duidelijk geen zin in. Wat volgde was een achtervolging waarbij de verdachte lak had aan de verkeersregels.

In een groot deel van het centrum van Den Bosch mag je 30 of 50 kilometer per uur. Maar de automobilist bereikte snelheden van 100 tot wel 120 kilometer per uur.

Wegspringen

Op het Hinterhamereinde moest een voetganger wegspringen om niet geraakt te worden door de vluchtende verdachte. De politie komt graag in contact met deze voetganger. "Dat er geen gewonden zijn gevallen, lag niet aan de bestuurder", laat de verkeerspolitie Oost-Brabant weten.

De automobilist reed verder over de Zuid-Willemsvaart en wist later te ontkomen aan de achtervolgende politieauto's. "We zijn hem uit het zicht verloren omdat hij onaanvaardbare risico's nam."

Aanrijdingen

Tijdens de doldwaze rit door het Bossche centrum, heeft de automobilist meerdere aanrijdingen veroorzaakt. De politie roept getuigen en slachtoffers op zich te melden als ze meer weten, schade hebben of de wegpiraat moesten ontwijken.