Boven de fabriek van Shell in Moerdijk zijn vrijdag metershoge vlammen te zien. Eerder op de ochtend kwam er ook een dikke zwarte rookwolk uit de chemiefabriek. Het bedrijf is aan het affakkelen na een storing in een van de ketels. Ook de hulpdiensten zijn uit voorzorg aanwezig.

Het affakkelen is even na tienen begonnen bij de fabriek van Shell Chemicals Park Moerdijk. Hoewel er grote vlammen en veel rook te zien zijn, is dit proces juist bedoeld om ervoor te zorgen dat het niet mis gaat bij de chemiefabriek.

Rond kwart over elf waren er alleen nog vlammen te zien en waren de zwarte rookwolken weg. Door de zuidoostenwind trok de zwarte wolk weg van onze provincie, richting de Hoeksche Waard.

Uit voorzorg

De brandweer is aanwezig met een adviseur gevaarlijke stoffen en twee blusvoertuigen die schuim bij zich hebben. "Dit is puur uit voorzorg, ze hoeven vooralsnog niet in actie te komen", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

Hoelang ze nog moeten affakkelen bij Shell is niet bekend en ook niet wat voor storing er was. Wel zijn de vlammen en rookwolk in de wijde omtrek te zien.

Felle brand

Het affakkelen bij Shell staat los van de brand in een opslagtank van Tank Terminal Moerdijk. Daar woedde vrijdagochtend korte tijd een felle brand. Aan de Appelweg worden onder meer plantaardige oliën en vetten opgeslagen.