De parkeergarage van het Amphia ziekenhuis in Breda krijgt een modern parkeersysteem met kentekenherkenning. Tijdens de werkzaamheden tussen 30 november en 4 december blijft de garage open.

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Het parkeersysteem zorgt ervoor dat de slagboom automatisch opent bij binnenkomst en vertrek, zonder dat een kaartje nodig is.

Bezoekers kunnen hun parkeerkosten betalen bij een betaalautomaat door hun kenteken in te voeren. Ook is er een QR-code beschikbaar in de garage waarmee online betaald kan worden. Na betaling opent de slagboom automatisch. Daarnaast kunnen nieuwe parkeerabonnementen aangeschaft worden, die gekoppeld worden aan het kenteken van de gebruiker.

Werkzaamheden en begeleiding

Om het systeem te installeren, worden werkzaamheden uitgevoerd van 30 november tot en met 4 december. De parkeergarage blijft in deze periode open, maar het kan drukker zijn dan normaal. Extra beveiligers zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden en vragen te beantwoorden.