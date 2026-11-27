Het is 7 december 2024, zes uur in de ochtend. De dag begint aan de Haagse Tarwekamp met een allesverwoestende explosie, die een einde maakt aan zes levens. Het resultaat van een gruwelijk uit de hand gelopen, maar tot in de puntjes uitgekiende wraakactie. Met de basis in het westen van Brabant.

Een kleine twee jaar na die gitzwarte ochtend waren deze weken alle ogen opnieuw gericht op Den Haag. Dit keer op de rechtbank, slechts drie kilometer van de fatale plek. De hoofdrollen? Die zijn voor hoofdverdachte Moshtag B. en de drie medeverdachten Mourad B., Ilias B. en Adil A. Allemaal met een Brabantse link.

Als één ding blijkt uit de dagenlange zittingen, is het wel de haast militaire precisie waarmee de aanslag werd gepland. Hoe kon het zo misgaan? Waar was het de verdachten achter de explosie precies om te doen? En welke straffen dreigen er nu voor ze? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.