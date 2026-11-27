De wedstrijden Jong AZ - TOP Oss en VVV-Venlo - RKC Waalwijk van vrijdagavond zijn door het competitiebestuur betaald voetbal afgelast. Volgens de Keuken Kampioen Divisie kan op basis van de huidige weersvooruitzichten de bespeelbaarheid van de velden niet voldoende worden gegarandeerd.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is koud in Nederland, met temperaturen onder het vriespunt. De wedstrijden stonden gepland om acht uur vrijdagavond, maar gaan niet door. Door de vorst kunnen de clubs niet garanderen dat de velden bespeelbaar zullen zijn en dus gaat er een streep door de wedstrijden.

"De afgelaste wedstrijden worden op korte termijn opnieuw ingepland", laat de competitie op haar website weten. Ook FC Dordrecht - Vitesse en Jong FC Utrecht - Almere City gaan niet door. NAC, FC Den Bosch en Jong PSV spelen wel

Vrijdagavond staat ook de Brabantse derby tussen NAC en FC Den Bosch op het programma. Deze gaat vooralsnog gewoon door. Ook MVV - Jong PSV lijkt niet in gevaar te komen.