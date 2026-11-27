De gemeenteraad van Heusden houdt op 1, 2 en 3 december informatievergaderingen. Raadsleden en fractieondersteuners stellen vragen aan het college over raadsvoorstellen. Dit helpt bij het nemen van besluiten tijdens de raadsvergadering.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 1 december wordt de informatievergadering Bestuur gehouden. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de raad onder andere de tweede bestuursrapportage. Hierin wordt gekeken hoe de uitgaven van 2026 afwijken van de begroting. Ook komen de legestarieven voor 2027 aan bod, zoals kosten voor paspoorten, rijbewijzen en huwelijken.

Een dag later, op woensdag 2 december, staat de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op de agenda. Daarbij wordt onder andere gesproken over de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen in Drunen en Haarsteeg.

Vergadering op donderdag

Op donderdag 3 december bespreekt de gemeenteraad tijdens de informatievergadering Samenleving twee belangrijke onderwerpen. Het gaat om de regionale aanpak van suïcidepreventie en het Rekenkameronderzoek naar hulp bij het huishouden.

Alle vergaderingen beginnen om half acht ’s avonds. Ze zijn live te volgen via de website van de gemeente Heusden. Daar kun je ook de volledige agenda bekijken.

Inwoners kunnen inspreken tijdens deze vergaderingen, waarbij ze hun mening kunnen geven over onderwerpen op de agenda. De spreektijd is meestal vijf minuten, gevolgd door eventuele vragen. De mogelijkheden om in te spreken zijn beperkt en niet alle verzoeken worden gehonoreerd.