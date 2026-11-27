Op zondag 13 december vindt de jaarlijkse Lichtjesavond plaats op begraafplaats Buytenhove in Heusden. Van zes tot half acht ’s avonds worden overleden dierbaren herdacht met kaarslicht, muziek en rituelen.

Gevonden voor jou

De begraafplaats in Heusden vesting wordt tijdens Lichtjesavond sfeervol verlicht met honderden kaarsen. Nabestaanden kunnen een steen beschilderen als blijvende herinnering aan hun dierbare. Ook is er een koor dat een muzikaal intermezzo verzorgt en wordt een gedicht voorgedragen.

Symbolisch verbranden van brieven

Een bijzondere traditie tijdens deze avond is het verbranden van brieven, kaarten of tekeningen die nabestaanden hebben achtergelaten in brievenbussen op begraafplaatsen binnen de gemeente. Deze worden om zeven uur ’s avonds symbolisch verbrand in een vuurkorf. De actie, genaamd ‘post naar de hemel’, biedt een manier om woorden en herinneringen symbolisch te laten reizen naar wie wordt gemist.

De herdenkingsavond is toegankelijk voor iedereen, ongeacht waar hun dierbaren begraven liggen. Bezoekers kunnen parkeren bij de begraafplaats. Lichtjesavond duurt tot half acht en biedt ruimte voor zowel persoonlijke als gezamenlijke herdenking.