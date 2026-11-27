Burgemeester van Cranendonck heeft een woning, garage en perceel in Budel-Schoot gesloten. Dit gebeurde na de vondst van harddrugs op het terrein. De sluiting duurt vier maanden en is bedoeld om drugsactiviteiten tegen te gaan.

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De woning aan de Dwarsstraat in Budel-Schoot is op donderdag 26 november 2026 gesloten. Ook de bijbehorende garage en het perceel vallen onder deze maatregel. Tot 26 maart 2027 is het verboden om deze locaties te betreden.

De sluiting is gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om panden te sluiten waar drugsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het gemeentelijk beleid van Cranendonck ondersteunt deze aanpak.

Drugs en overlast

Drugs zorgen vaak voor overlast en criminaliteit in de omgeving. De gemeente Cranendonck en de politie werken samen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Met deze sluiting wil de burgemeester een duidelijk signaal afgeven dat drugshandel niet wordt getolereerd.