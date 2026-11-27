Het religieus ensemble in Loon op Zand is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders voert een actie uit de Nota Erfgoed van vorig jaar uit. Het ensemble bestaat uit verschillende historische plekken die samen een bijzondere betekenis hebben. De gemeente beschermt hiermee voor het eerst niet alleen monumenten, maar ook hun historische samenhang.

Gevonden voor jou

Het religieus ensemble in Loon op Zand omvat de Sint Jans Onthoofdingkerk, de pastorie, een begraafplaats, een grafkelder van de familie Verheijen en de tuinmuur die het terrein omsluit. De kerk en de pastorie waren al rijksmonumenten, maar nu is ook de samenhang tussen deze plekken officieel beschermd.

Historische betekenis

Het ensemble vormt al eeuwenlang een herkenbaar middelpunt van het dorp. Het vertelt het verhaal van de verbondenheid tussen de geschiedenis van Loon op Zand, het geloof en het nabijgelegen Witte Kasteel. De aanwijzing is onderdeel van de ambitie van de gemeente om erfgoed zichtbaar te maken, te beschermen en te behouden.

Met deze stap voert de gemeente een belangrijke actie uit de vorig jaar vastgestelde Nota Erfgoed uit. De nota richt zich op het behoud van tastbare geschiedenis en het doorgeven ervan aan toekomstige generaties.

Uniek besluit

Dit is de eerste keer dat Loon op Zand naast afzonderlijke monumenten ook de historische samenhang tussen meerdere plekken beschermt. Het besluit onderstreept de waarde van erfgoed voor de identiteit van het dorp en de gemeenschap.