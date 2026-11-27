De politie in Tilburg is donderdagnacht enkele uren bezig geweest met de vermissing van een man. Uiteindelijk bleek de vermiste aan een flinke wandeling begonnen te zijn en werd hij in goede gezondheid aangetroffen.

Agenten van basisteam Groene Beemden troffen de vermiste man uiteindelijk aan op de Tilburgseweg in Moergestel. Hij bleek na een bierproeverij in het centrum van Tilburg maar te zijn gaan wandelen. Want rijden was waarschijnlijk geen optie meer.

Ondanks dat hij al ruim tien kilometer in de vrieskou had gelopen, kon de toch niet zo vermiste man er volgens de politieagenten wel om lachen.