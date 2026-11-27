In Nederwetten zijn tien nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. De eerste bewoners van De Eikenhof ontvingen donderdag hun sleutel. Het project biedt duurzame en betaalbare woningen in de dorpskern. De helft van de huizen is toegewezen aan inwoners uit de directe omgeving.

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De oplevering van tien sociale huurwoningen in De Eikenhof in Nederwetten is afgerond. De nieuwe woningen maken deel uit van een groter nieuwbouwproject met in totaal 31 woningen. De huizen zijn ontworpen voor kleine huishoudens en liggen in een groene en dorpse omgeving. Dit project speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen in de regio.

De woningen combineren comfort met duurzaamheid. Ze zijn gasloos en uitgerust met moderne technologie zoals een warmtepomp, vloerverwarming en vloerkoeling. Ook hebben ze een energielabel A+++, wat betekent dat ze zeer energiezuinig zijn. Bewoners profiteren van een aangenaam binnenklimaat in zowel de zomer als de winter.

Nieuwe buurt ontstaat

Voorafgaand aan de sleuteluitreiking kwamen de nieuwe bewoners samen in Dorpshuis De Koppelaar. Tijdens deze bijeenkomst maakten zij kennis met hun toekomstige buren en de betrokken partijen die het project hebben ontwikkeld. Zo konden de bewoners niet alleen hun sleutel ophalen, maar ook een eerste stap zetten in het vormen van een nieuwe buurt.

Om woningzoekenden uit de omgeving tegemoet te komen, is de helft van de nieuwe huizen toegewezen aan inwoners uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dit biedt hen de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het project draagt bij aan de uitbreiding van de woningvoorraad in de dorpskern.

De oplevering van De Eikenhof is een stap richting betaalbaar en duurzaam wonen in Nederwetten. De nieuwe bewoners hebben nu de kans om hun leven in een moderne en energiezuinige woning voort te zetten.