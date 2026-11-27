AutoMaatje Heeze-Leende neemt van 21 december tot en met 3 januari geen nieuwe ritverzoeken aan. Ritten die al gepland zijn, gaan wel door. Vanaf 4 januari is de dienst weer bereikbaar.

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De vervoersdienst AutoMaatje in Heeze-Leende sluit tijdelijk voor nieuwe aanvragen. De periode loopt van maandag 21 december 2026 tot en met zondag 3 januari 2027. De organisatie vraagt deelnemers hun ritten ruim van tevoren aan te melden, zodat er voldoende tijd is om een chauffeur te regelen.

AutoMaatje is een initiatief van Cordaad Welzijn en wordt uitgevoerd door vrijwillige chauffeurs. De chauffeurs vervoeren minder mobiele inwoners in hun eigen auto. De dienst richt zich op mensen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer.

Hoe werkt AutoMaatje?

Om gebruik te maken van AutoMaatje moet je je vooraf aanmelden als deelnemer. Dit kan door telefonisch contact op te nemen van maandag tot en met donderdag tussen tien uur en twaalf uur ’s ochtends. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bekeken of je aan de voorwaarden voldoet.

Nieuwe deelnemers die zich in december aanmelden, krijgen mogelijk pas in 2027 een reactie. Vanaf maandag 4 januari 2027 is het weer mogelijk om ritverzoeken in te dienen bij AutoMaatje Heeze-Leende.