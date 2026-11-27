In en rond De Hoogjens in Sleeuwijk is vrijdagmiddag een waterstoring ontstaan door een lekkage. Sinds half een kun je last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat het probleem rond vijf uur is verholpen.

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De storing treft een deel van De Hoogjens en de directe omgeving in Sleeuwijk, gemeente Altena. Het waterbedrijf heeft bevestigd dat de oorzaak een lekkage is. Hierdoor kunnen bewoners merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water troebel of bruin is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Brabant Water verwacht dat de storing vrijdagmiddag rond vijf uur is opgelost, maar dit is een schatting. Tot die tijd wordt er gewerkt aan het herstel van de waterleiding.