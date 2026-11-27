In Geldrop is het bomenplantseizoen gestart met een drukbezochte avond in de Weeffabriek. Op 17 november kwamen ruim 80 mensen samen om te leren over klimaatbestendige bomen en gifvrij tuinieren.

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De bijeenkomst in de Weeffabriek markeerde de start van het bomenplantseizoen in Geldrop-Mierlo. De avond werd georganiseerd door IVN en de gemeente, met als doel inwoners te stimuleren om bomen te planten in tuinen en openbaar groen. Dit draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving.

Wethouder Fiona Bijl sprak tijdens de avond over het belang van gifvrij tuinieren en het gebruik van biologische producten. Boomkweker Chris van der Wurff gaf een presentatie over geschikte tuinbomen en benadrukte het belang van een natuurlijke tuin. Hij adviseerde bezoekers om bladeren te versnipperen en compost te maken om de kringloop in de tuin te sluiten.

Infomarkt trekt veel bezoekers

Naast de lezingen was er een informatiemarkt met diverse stands. Partners zoals Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de Zadenbibliotheek boden informatie over duurzaam tuinieren. De IVN-tafel trok aandacht met een glazen wormenbak, waarin het effect van wormen op de bodem werd getoond.

De avond eindigde met een informeel samenzijn, waarbij bezoekers gesprekken voerden en informatie uitwisselden. Veel deelnemers gaven op evaluatieformulieren aan dat ze meer van dit soort avonden willen zien.