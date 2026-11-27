Ouderen in Geldrop hebben deze herfst genoten van een natuurkoffer gevuld met groenten, fruit en keukengerei. De activiteit vond plaats bij Paladijn en Berkenheuvel, waar bewoners met geheugenproblematiek en andere aandoeningen deelnamen.

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De natuurkoffer is deze herfst ingezet bij twee locaties in Geldrop: Paladijn en Berkenheuvel. Bij Paladijn wonen mensen met geheugenproblematiek zelfstandig, terwijl Berkenheuvel onderdak biedt aan dagbehandelingsgroepen voor cliënten met Parkinson en dementie. Ook de afdeling Heide, waar bewoners extra ondersteuning krijgen, werd bezocht.

Het thema van de natuurkoffer was ‘De Keuken en Moestuin van Vroeger’. De koffer bevatte keukengerei zoals een passé-vite, materiaal voor het inmaken, en diverse ingrediënten zoals spek, rookworst, puddingpakjes en kruiden. Daarnaast waren er manden vol groenten en fruit, grotendeels afkomstig uit eigen moestuin. Denk aan appels, peren, spruiten, kolen, wortelen, prei en aardappelen.

Herinneringen aan vroeger

De ouderen konden de materialen vastpakken, voelen en ruiken. Er werd zelfs geproefd van ingemaakte peren en kweeperenmoes. Dit bracht veel herinneringen naar boven. Verhalen over moestuinen, kookkunsten en familietradities kwamen spontaan los. Ook werd er gesproken over een project waarbij bewoners samen met familie hun lievelingsgerechten bereiden.

De herkenbaarheid van de materialen zorgde voor levendige gesprekken. Ouderen deelden anekdotes over het werken in de moestuin, het inmaken van zuurkool en het bereiden van griesmeelpudding. Zelfs minder bekende producten zoals rode aardappelen en kweeperen werden besproken, waarbij de reacties varieerden van nieuwsgierigheid tot enthousiasme.

Een geslaagde activiteit

De natuurkoffer bleek een goede manier om herinneringen op te halen en interactie te stimuleren. Van begin tot eind was er volop aandacht voor de activiteit. Het project liet zien hoe materialen uit het dagelijks leven van vroeger kunnen bijdragen aan het welzijn van ouderen.

De werkgroep Natuurkoffer in Geldrop organiseert vaker dit soort activiteiten. Mensen die meer willen weten over hun werk kunnen contact opnemen via de website of het secretariaat.