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Waterstoring rond het Wilhelminaplein in Someren
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De waterstoring door een lekkage rond het Wilhelminaplein in Someren is opgelost. Het probleem ontstond vrijdagmiddag rond kwart over een. In de omgeving was er verkeershinder door de werkzaamheden.
Het waterbedrijf Brabant Water heeft de storing inmiddels verholpen. De lekkage veroorzaakte hinder op het Wilhelminaplein en de directe omgeving in Someren. Door de werkzaamheden was er tijdelijk verkeershinder in het gebied.
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