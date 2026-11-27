De blessure van Ivan Perišić valt mee, laat Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie weten. De aanvaller viel dinsdag tegen Real Madrid (5-1) uit met pijn aan zijn hamstring, maar is zaterdag mogelijk alweer van de partij.

In de tweede helft gaf PSV een 0-1-voorsprong helemaal uit handen. "Het geeft ons ook vertrouwen dat we mee kunnen op dit niveau. Maar dat moet je wel negentig minuten volhouden en dat hebben we zeker niet gedaan."

Dinsdag speelde PSV nog in Madrid, maar zaterdag komt Go Ahead Eagles alweer op bezoek in het Philips Stadion. De 63-jarige coach blikt nog kort terug op de nederlaag in de Champions League. "De grote nederlaag doet geen recht aan de eerste helft. Ik denk dat we een hoop goed hebben gedaan."

PSV staat met nog drie wedstrijden te gaan op de dertigste plaats in de Champions League, wat uitschakeling zou betekenen. Bosz gooit de handdoek nog niet in de ring. "Er zijn genoeg mogelijkheden geweest om meer punten te pakken, dus waarom zou dat in de laatste wedstrijden niet kunnen?"

Perišić twijfelgeval

Ivan Perišić viel in de rust tegen Real Madrid uit. Vlak voor het rustsignaal greep hij naar zijn hamstring. Die blessure valt mee. "Er is onderzoek geweest en het is niks ernstigs." Bosz bestempelt de Kroaat als twijfelgeval voor de wedstrijd van zaterdag. "Het was een waanzinnig tempo, dus er zijn een paar jongens die wat tikjes hebben opgelopen. Maar er zijn nog geen definitieve strepen door spelers getrokken."

Zaterdag komt Go Ahead Eagles dus naar Eindhoven. De club waar Bosz vroeger fan van was. "Wij hadden met een aantal jongens van mijn amateurclub in Apeldoorn een seizoenskaart gekocht voor Go Ahead. Dan gingen we met de trein naar Deventer en konden we voor 15 gulden op de jongensrang staan." Als 15-jarige liep Bosz dan met een oudere supporter het vak in.

Dit weekend is ook De Klassieker: Feyenoord - Ajax. "Ik wist niet dat PSV - Go Ahead zo genoemd wordt?", grapt Bosz, die niet bezig is met die wedstrijd. "Het levert mij niks op om die wedstrijd te benoemen, dat leidt alleen maar af. Wij moeten zelf de wedstrijd winnen, dan kunnen we pas naar de concurrentie kijken."

Bosz reageert op afgelaste wedstrijden

Door de vorst in Nederland werden vrijdag de wedstrijden van RKC en TOP Oss afgelast. Dat was in de tijd van Bosz wel anders: "Sneeuwschoenen aan en gaan."