In Oss is vrijdagmiddag een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond tien voor twee en treft een deel van postcodegebied 5344. De netbeheerder is aan het werk en verwacht de problemen rond zes uur vrijdagavond te hebben opgelost.

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De exacte oorzaak van de stroomstoring in Oss is op dit moment nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van het elektriciteitsnet, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing vrijdagavond rond zes uur verholpen.