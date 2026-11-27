Brabanders gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. Brabant Water verhoogt het tarief met achttien cent. Volgens het bedrijf neemt de vraag naar drinkwater de komende jaren toe.

Brabant Water levert drinkwater aan alle inwoners en bedrijven in onze provincie en een klein deel van Zeeland. Dit jaar betaalde je voor duizend liter water, ook wel een kuub genoemd, 1,51 euro. Volgend jaar wordt dat 1,69 euro per kuub. Voor een tweepersoonshuishouden dat gemiddeld 95 kuub per jaar verbruikt (dat zijn 380 volle baden) betekent dit dat de rekening over het hele jaar twaalf euro meer is.

Volgens het drinkwaterbedrijf is de verhoging van bijna twaalf procent nodig. De vraag naar drinkwater neemt toe vanwege de bevolkingsgroei en ook de gevolgen van het klimaat spelen daarbij volgens Brabant Water een rol. Daarnaast investeert het bedrijf extra in drinkwaterbronnen, waterproductielocaties en het leidingnet.

De rekening die je ontvangt van Brabant Water bestaat uit verschillende onderdelen. Naast het drinkwatergebruik betaal je ook btw, een provinciale grondwaterheffing en een belasting op leidingwater. Samen vormt dit de drinkwaterrekening.