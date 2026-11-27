In Nuenen speelt zich elk jaar iets heel bijzonders af: alle brieven geadresseerd aan Sinterklaas komen daar binnen! Ze worden zelfs allemaal beantwoord. W eliswaar n iet door de goedheiligman zelf, maar wél door een hoop schrijfpieten op kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen. “In onze topjaren kregen we wel 10.000 brieven per jaar", zegt coördinator Elly van den Heuvel.

Studio040 Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het idee ontstond in de jaren tachtig toen de voorganger van PostNL, de PTT, niet wist wat ze moesten doen met de brieven die geadresseerd zijn aan de Sint. Toen ze hoorde dat twee 'schrijfpieten' in Nuenen de brieven wel wilden beantwoorden, is het idee ontstaan. Een kinderboerderij wordt omgetoverd tot het Sinterklaashof. Zij krijgen niet alleen brieven uit de regio, maar ook brieven en tekeningen uit heel Nederland. “Soms krijgen we zelfs brieven uit Japan”, vertelt Elly. Wat begon met een paar brieven, is uiteindelijk uitgegroeid tot een grote operatie: “In onze topjaren kregen we wel 10.000 brieven per jaar. Dit jaar zitten we rond de 2000”, vertelt ze.

Schrijfpiet Marianne Tonnaer helpt de Sint al 33 jaar met het beantwoorden van de brieven. In die tijd heeft ze veel voorbij zien komen: “De brieven zijn wel wat veranderd door de jaren heen, maar de kern blijft hetzelfde. Kinderen maken nog steeds veel tekeningen en verlanglijstjes, maar komen ook met persoonlijke vragen over hun problemen.”

"Een kindje gaf aan geen cadeautjes te willen, maar dat zijn broertje geen astma meer zou hebben."