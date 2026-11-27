Brieven aan de Sint krijgen vanuit dit dorp antwoord: 'Duizenden per jaar!'
In Nuenen speelt zich elk jaar iets heel bijzonders af: alle brieven geadresseerd aan Sinterklaas komen daar binnen! Ze worden zelfs allemaal beantwoord. Weliswaar niet door de goedheiligman zelf, maar wél door een hoop schrijfpieten op kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen. “In onze topjaren kregen we wel 10.000 brieven per jaar", zegt coördinator Elly van den Heuvel.
Het idee ontstond in de jaren tachtig toen de voorganger van PostNL, de PTT, niet wist wat ze moesten doen met de brieven die geadresseerd zijn aan de Sint. Toen ze hoorde dat twee 'schrijfpieten' in Nuenen de brieven wel wilden beantwoorden, is het idee ontstaan.
Een kinderboerderij wordt omgetoverd tot het Sinterklaashof. Zij krijgen niet alleen brieven uit de regio, maar ook brieven en tekeningen uit heel Nederland. “Soms krijgen we zelfs brieven uit Japan”, vertelt Elly.
Wat begon met een paar brieven, is uiteindelijk uitgegroeid tot een grote operatie: “In onze topjaren kregen we wel 10.000 brieven per jaar. Dit jaar zitten we rond de 2000”, vertelt ze.
Schrijfpiet Marianne Tonnaer helpt de Sint al 33 jaar met het beantwoorden van de brieven. In die tijd heeft ze veel voorbij zien komen: “De brieven zijn wel wat veranderd door de jaren heen, maar de kern blijft hetzelfde. Kinderen maken nog steeds veel tekeningen en verlanglijstjes, maar komen ook met persoonlijke vragen over hun problemen.”
"Een kindje gaf aan geen cadeautjes te willen, maar dat zijn broertje geen astma meer zou hebben."
En die persoonlijke verhalen hebben impact op de vrijwilligers: "Je hebt natuurlijk de verlanglijstjes en tekeningen, maar je hebt soms ook brieven die lastig zijn om te beantwoorden. Zo hebben we weleens een brief gehad waarin een kindje aangaf geen cadeautjes te willen van Sinterklaas, maar wel dat hij graag wil dat zijn broertje geen astma meer zou hebben. Of brieven waarin kinderen schrijven over hun schrijnende thuissituatie”, vertelt Marianne.
Tonnaer vertelt dat er tussen de schrijfpieten ook een maatschappelijk werkster zit die met het terugschrijven van een brief de kinderen probeert te helpen. Gelukkig zorgen veel brieven ook voor een positieve impact: “We krijgen af en toe ook extra brieven terug waarin ouders aangeven hoe blij de kindjes waren met hun reactie van de Sint.” Ze vindt het zalig om dit vrijwilligerswerk te doen: "Je kan met een klein ding echt iets wezenlijks betekenen voor zo’n kind."
Kinderen die nog een brief willen sturen naar de Sint, moeten snel zijn. De brief moet namelijk binnen zijn voor 1 december. Bij de brief of tekening moet natuurlijk een extra postzegel zijn toegevoegd, net als een retouradres: anders kunnen de schrijfpieten niks terugsturen.
Brieven kunnen verstuurd worden naar postbus 368, 5670 AJ in Nuenen.