De gemeente Drunen heeft plannen om minimaal 60 woningen te bouwen op de plek van het huidige gemeentehuis, parkeerterrein en brandweerkazerne. Dit gebied komt vrij door de verhuizing van gemeentelijke diensten naar Vlijmen-West.

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De herontwikkeling van het gebied rond het gemeentehuis in Drunen biedt een kans om nieuwe woningen toe te voegen en het centrum te versterken. De plannen richten zich op een toekomstbestendige woonomgeving met minimaal 60 woningen. Het Rijk ondersteunt dit project met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls.

Het doel is om in totaal ongeveer 225 woningen te realiseren, waarvan 80 procent betaalbaar zal zijn. Dit sluit aan bij de grote vraag naar woningen in de regio. De bouwlocatie omvat het gemeentehuis, het parkeerterrein en de brandweerkazerne.

Rijksmonument blijft behouden

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het behoud van het rijksmonument op het terrein. Dit gebouw krijgt een nieuwe woonfunctie, waarbij de historische kenmerken intact blijven. Het oudste deel van het pand blijft beschikbaar voor representatieve doeleinden.

Betrokkenheid van inwoners

Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Hun ideeën en aandachtspunten zullen helpen om een ontwerp te maken dat aansluit bij de omgeving en de toekomstvisie voor Drunen.