Advertentie
Stroomstoring treft minder dan 1000 adressen in Veghel en Erp
• Aangepast
De stroomstoring in Veghel en Erp is vrijdagmiddag om 16:22 uur opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten sinds 14:47 uur zonder stroom.
De storing trof delen van de postcodegebieden 5464, 5467 en 5469 in de gemeente Meierijstad. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio.
De netbeheerder had verwacht de storing rond vijf uur op te lossen, maar dat lukte al eerder. De stroom was weer terug om 22 minuten over vier.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie