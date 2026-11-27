In Vlijmen is een lekkage ontstaan rond de Heisteeg. Sinds vrijdagmiddag drie uur kun je daar last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing.

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De lekkage treft een deel van de Heisteeg en directe omgeving in Vlijmen, gemeente Heusden. Brabant Water verwacht dat het probleem vrijdagmiddag rond vier uur is opgelost, maar dit is een schatting.

Door de storing kan er minder water uit de kraan komen, helemaal geen water of bruin water. Bruin water is troebel kraanwater dat ontstaat door werk aan of een storing in de leidingen.