Twee medewerkers van een tankstation aan de Euterpelaan in Oss zijn vrijdagmiddag onwel geworden door uitlaatgassen die in de winkel hingen. De brandweer heeft in korte tijd vaker moeten uitrukken bij het tankstation.

De brandweer kwam even na half twee naar het tankstation om metingen uit te voeren. Uitlaatgassen hingen in de winkel van het benzinestation, waardoor de twee medewerkers onwel werden. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal waren vier medewerkers aan het werk. Het tankstation was een tijdlang afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Vrijdagochtend kwam de brandweer ook al naar het benzinestation. Toen was een LPG-vulslang kapot. Anderhalve week geleden moest de brandweer ook komen, omdat er toen eveneens uitlaatgassen rondhingen.