In Breda is sinds vrijdagmiddag vier minuten voor half vijf een stroomstoring. Een deel van postcodegebied 4817 is getroffen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond vrijdagavond half negen is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Breda is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

De storing treft een deel van postcodegebied 4817. Naar verwachting zal de storing vrijdagavond rond half negen zijn verholpen.