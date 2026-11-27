Een BMW-chauffeur heeft vorige week een dollemansrit door Eindhoven gemaakt op de vlucht voor de politie. De man reed met 100 kilometer per uur over een fietspad, waardoor iemand in een scootmobiel en fietsers moesten uitwijken. De politie doet vrijdag een oproep aan getuigen.

Levensgevaarlijk rijgedrag

Uiteindelijk wisten agenten hem aan te houden. De politie is nog wel op zoek naar drie specifieke getuigen die meer kunnen vertellen over het levensgevaarlijke rijgedrag van de man.

Volgens de politie had de dollemansrit zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben. Op de Boschdijk, tussen het Van der Valk-hotel en de Steenoven in Eindhoven, reed de man met 100 kilometer per uur over het fietspad. De politie vraagt de fietsers en de persoon in de scootmobiel om zich te melden.

Waarom de DSI de bestuurder wilde aanhouden, wil de politie niet zeggen.