Een 26-jarige man uit Eindhoven is donderdag aangehouden voor betrokkenheid bij een geweldsincident in Kerkrade. Dat meldt L1 Nieuws vrijdag. Daarbij kwam een 42-jarige man uit Landgraaf om het leven.

Evie Hendriks & L1 Nieuws Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De politie werd afgelopen woensdag rond 14:00 uur gewaarschuwd vanwege 'een verdachte situatie' in Kerkrade. In een huis aan de Schummerstraat troffen agenten 'onder verdachte omstandigheden' een lichaam aan. Ook werd daar een zwaargewonde gevonden. Die werd naar het ziekenhuis gebracht.