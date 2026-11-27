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Eindhovenaar (26) opgepakt na vondst lichaam in woning Kerkrade
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Een 26-jarige man uit Eindhoven is donderdag aangehouden voor betrokkenheid bij een geweldsincident in Kerkrade. Dat meldt L1 Nieuws vrijdag. Daarbij kwam een 42-jarige man uit Landgraaf om het leven.
De politie werd afgelopen woensdag rond 14:00 uur gewaarschuwd vanwege 'een verdachte situatie' in Kerkrade. In een huis aan de Schummerstraat troffen agenten 'onder verdachte omstandigheden' een lichaam aan. Ook werd daar een zwaargewonde gevonden. Die werd naar het ziekenhuis gebracht.
De politie weet nog niet wanneer het incident is gebeurd. Daarom wordt er nog volop onderzoek gedaan. Camerabeelden uit de omgeving worden bekeken en getuigen en omwonenden worden gehoord. Verder wordt er ook nog onderzoek gedaan naar het lichaam van het overleden slachtoffer.
De Eindhovenaar zit vast en wordt verhoord.
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