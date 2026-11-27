In Veghel is vrijdagmiddag een waterstoring ontstaan door een lekkage rond de Grevelingenhof. Je kunt last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het waterbedrijf verwacht dat de storing vrijdagavond rond kwart voor tien is verholpen.

Gevonden voor jou

Het probleem wordt veroorzaakt door een lekkage, waarbij water uit een kapotte leiding stroomt. De storing begon vrijdagmiddag rond kwart over vijf en treft de Grevelingenhof en directe omgeving in Veghel, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad.

Brabant Water, het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor het leidingnet, werkt op dit moment aan het herstel. Het bedrijf verwacht dat de situatie vrijdagavond rond kwart voor tien weer normaal is.