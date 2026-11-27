Een bestuurder van een fatbike is donderdag op de vlucht geslagen voor handhavers in Helmond nadat hij een stopteken kreeg. Tijdens zijn vlucht liet hij de opgevoerde fiets achter en klom hij over een hek. Daarbij raakte hij gewond aan zijn hand. Uiteindelijk wisten de handhavers hem aan te houden.

De fatbiker kreeg een stopteken, omdat hij tijdens het fietsen zijn telefoon gebruikte, schrijft handhaving Helmond op Instagram . Hij sloeg daarna op de vlucht. Bij een privéterrein liet hij zijn fatbike achter en klom hij over het hek.

Verscholen in bosjes

De handhavers raakten hem even uit het oog, maar vonden hem even later verscholen tussen de bosjes. Na een korte achtervolging te voet konden de handhavers hem aanhouden.

De fatbiker bleek zijn hand te hebben verwond toen hij over het hek was geklommen. Hij is in de ambulance gecontroleerd, waarna hij weer verder kon. De fatbike was opgevoerd en kon een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur halen.

De bestuurder heeft meerdere bekeuringen gekregen voor het vasthouden van zijn telefoon tijdens het fietsen, het opvoeren van zijn fiets en het negeren van een stopteken. Ook kreeg hij een officiële waarschuwing. Als hij nog een keer wordt gepakt met een opgevoerde fatbike, mag deze in beslag worden genomen.