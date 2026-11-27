Agenten in Roosendaal keken donderdag vreemd op toen zij bij een huis aankwamen waar een uit de hand gelopen ruzie was gemeld. De emoties tussen twee huisgenoten liepen hoog op door een beschimmeld brood in een keukenkastje. Agenten hebben de ruziemakers stevig toegesproken. "Was deze melding broodnodig?", vragen zij zich af op Instagram.

"Soms vallen we bij een melding van de ene in de andere verbazing", schrijft de politie Roosendaal op Instagram . Een bijzondere melding was het donderdag zeker, want een man had de politie gebeld uit angst dat een ruzie met zijn huisgenoot zou uitlopen op een vechtpartij.

Beschimmeld brood weggooien

Eenmaal bij het huis troffen de agenten de man buiten op straat aan. Hij nam hen mee naar binnen, waar de mannen opnieuw ruzie begonnen te maken. Het bleek allemaal te zijn begonnen met een beschimmeld brood in een keukenkastje. De twee kwamen er niet uit van wie het brood was en wie het moest weggooien.

"Daarom hebben wij zelf ingegrepen. Vakkundig en gebruikmakend van onze expertise werd het brood door ons uit het keukenkastje gehaald", grapt de politie. Een derde huisgenoot heeft het 'bewijsstuk' uiteindelijk vernietigd.

De agenten hebben de mannen stevig toegesproken en gezegd dat zij moeten stoppen met ruziemaken. "En dat zij zeker de politie niet moeten bellen voor dit soort kinderachtige ruzies", sluit de politie het bericht af.